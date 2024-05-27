Врач рассказала россиянам о синдроме "тиреотоксического сердца"

Гормоны щитовидной железы могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Избыток этих гормонов, или гипертиреоз, в течение длительного времени может спровоцировать развитие "тиреотоксического сердца". Об этом Газете. Ru сообщила врач-кардиолог и старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.
"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — поделилась Елена Римская.
Характерные проявления данного состояния включают развитие сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты, помимо учащённого сердцебиения и отсутствия регулярности сердечного ритма, жалуются на одышку, сначала возникающую при физической активности, а затем и в покое.
Кардиолог дополнила, что отёки в нижних конечностях также могут указывать на данное состояние.
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