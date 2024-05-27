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Врач рассказала россиянам о синдроме "тиреотоксического сердца"

Врач Римская: отёки в ногах могут быть признаком синдрома "тиреотоксического сердца"

1:11
Здоровье

Гормоны щитовидной железы могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Избыток этих гормонов, или гипертиреоз, в течение длительного времени может спровоцировать развитие "тиреотоксического сердца". Об этом Газете. Ru сообщила врач-кардиолог и старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

Врач Римская: отёки в ногах могут быть признаком синдрома "тиреотоксического сердца"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — поделилась Елена Римская.

Характерные проявления данного состояния включают развитие сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты, помимо учащённого сердцебиения и отсутствия регулярности сердечного ритма, жалуются на одышку, сначала возникающую при физической активности, а затем и в покое.

Кардиолог дополнила, что отёки в нижних конечностях также могут указывать на данное состояние.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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