Врач рассказала россиянам о синдроме "тиреотоксического сердца"

Врач Римская: отёки в ногах могут быть признаком синдрома "тиреотоксического сердца"

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гормоны щитовидной железы могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Избыток этих гормонов, или гипертиреоз, в течение длительного времени может спровоцировать развитие "тиреотоксического сердца". Об этом Газете. Ru сообщила врач-кардиолог и старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

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"Гипертиреоз может увеличивать сократимость сердца, что приводит к более сильным и более частым сокращениям. При длительно существующем гипертиреоидном состоянии развивается сердечная недостаточность, так называемое тиреотоксическое сердце", — поделилась Елена Римская.

Характерные проявления данного состояния включают развитие сердечной дисфункции и сердечной недостаточности. Некоторые пациенты, помимо учащённого сердцебиения и отсутствия регулярности сердечного ритма, жалуются на одышку, сначала возникающую при физической активности, а затем и в покое.

Кардиолог дополнила, что отёки в нижних конечностях также могут указывать на данное состояние.