Врач назвала признаки, свидетельствующие о гормональной причине проблем с сердцем

Врач-кардиолог и старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава России Елена Римская утверждает, что гормональные причины проблем с сердцем могут быть выявлены по сопутствующим симптомам: изменениям веса, нарушениям сна, проблемам с кожей, пищеварительным нарушениям, колебаниям настроения, проблемам относительного менструального цикла и выпадению волос, сообщает Газета. Ru.
"Резкое увеличение или снижение веса без явных причин, различные проблемы с кожей, такие как акне, сухость, угревая сыпь или изменение пигментации. Также на гормональные проблемы могут указывать изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность. Некоторые гормональные проблемы могут вызывать проблемы с пищеварением, включая запор или понос", — поделилась Елена Римская.
Если у женщины наблюдаются аномалии в менструальном цикле, болезненные или нестандартные периоды, а также проблемы со сном и изменения в росте или выпадении волос, это может быть связано с нарушениями гормонального баланса.
В беседе с журналистами, врач отметила, что при сочетании аритмии или других сердечных симптомов с описанными выше состояниями, рекомендуется обратиться к эндокринологу, который проведёт необходимую диагностику и определит соответствующее лечение.
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