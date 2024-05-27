Аллерголог Шабалина: аллергия на укусы мошек и комаров может спровоцировать учащённое сердцебиение и повышение температуры

Россиянам рассказали, что зуд и отёк места укуса мошкой являются признаком аллергии

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие слышали про аллергию на укусы ос и пчёл, но у некоторых людей бывает аллергия на укусы комаров или мошек.

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Обычно она проявляется сильным зудом, покраснением, отёком и симулидотоксикозом — учащённым сердцебиением и повышением температуры.

Аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина рассказала о главных правилах защиты от контакта с насекомыми. Она посоветовала носить светлую длинную одежду, закрывающую щиколотки. Ещё один совет — использовать репелленты.

Советы по снижению зуда и отёка:

промыть чистой водой места укуса;

промокнуть чистой салфеткой один раз;

нанести противозудное антигистаминное средство;

если зуд сильный — принять антигистаминный препарат;

при подъёме температуры — можно принять парацетамол или ибупрофен.

Ни в коем случае нельзя расчёсывать места укусов и трогать кожу грязными руками, пишет портал "Доктор Питер".