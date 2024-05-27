Аллерголог Шабалина: аллергия на укусы мошек и комаров может спровоцировать учащённое сердцебиение и повышение температуры

Многие слышали про аллергию на укусы ос и пчёл, но у некоторых людей бывает аллергия на укусы комаров или мошек.
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Обычно она проявляется сильным зудом, покраснением, отёком и симулидотоксикозом — учащённым сердцебиением и повышением температуры.
Аллерголог-иммунолог Оксана Шабалина рассказала о главных правилах защиты от контакта с насекомыми. Она посоветовала носить светлую длинную одежду, закрывающую щиколотки. Ещё один совет — использовать репелленты.
Советы по снижению зуда и отёка:
промыть чистой водой места укуса;
промокнуть чистой салфеткой один раз;
нанести противозудное антигистаминное средство;
если зуд сильный — принять антигистаминный препарат;
при подъёме температуры — можно принять парацетамол или ибупрофен.
Ни в коем случае нельзя расчёсывать места укусов и трогать кожу грязными руками, пишет портал "Доктор Питер".