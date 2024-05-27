Пострадавшие от скандала с заражённой кровью в Великобритании подали повторное исковое заявление к правительству

По информации газеты Evening Standard, британцы, заразившиеся ВИЧ и гепатитом от переливания крови, обратились в суд с повторным иском против правительства Соединённого Королевства.
Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain
Журналисты отметили, что старый правовой процесс был приостановлен в 2018 году, но из-за публикации независимого отчета о результатах расследования событий, произошедших пятьдесят лет назад, его пришлось возобновить. По данным отчёта, власти Великобритании игнорировали масштаб инфекций и не принимали необходимые меры вовремя.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников