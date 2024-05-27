Пострадавшие от скандала с заражённой кровью в Великобритании подали повторное исковое заявление к правительству

ES: пострадавшие от ВИЧ и гепатита в Британии подали повторный иск против властей

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации газеты Evening Standard, британцы, заразившиеся ВИЧ и гепатитом от переливания крови, обратились в суд с повторным иском против правительства Соединённого Королевства.

Фото: marines.mil by Официальный сайт Корпуса морской пехоты США is licensed under public_domain

Журналисты отметили, что старый правовой процесс был приостановлен в 2018 году, но из-за публикации независимого отчета о результатах расследования событий, произошедших пятьдесят лет назад, его пришлось возобновить. По данным отчёта, власти Великобритании игнорировали масштаб инфекций и не принимали необходимые меры вовремя.