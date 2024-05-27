Россиянам назвали рыбу, которая обеспечивает ежедневную норму омега-3

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Терапевт Фролова: суточную дозу омега-3 можно получить, съев 100 граммов мойвы

1:26
Здоровье

Врач-терапевт Людмила Фролова поделилась, что мойва обладает самым высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот среди рыб. Всего 100 граммов этой рыбы содержат 1,44 грамма омега-3, сообщает Газета. Ru.

Терапевт Фролова: суточную дозу омега-3 можно получить, съев 100 граммов мойвы
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению специалиста, указанное количество данного продукта соответствует ежедневной потребности взрослого человека в омега-3. Она отметила, что оптимальным уровнем потребления омега-3 считается один грамм ежедневно, при этом максимальная дневная доза данных жирных кислот составляет три грамма.

По словам врача, омега-3 не синтезируется организмом человека и поступает в него через пищу (или добавки). Эти жирные кислоты помогают бороться с онкологией, укрепляют суставы и регулируют обмен веществ.

"Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний", — подытожила Людмила Фролова, подчеркнув, что белок мойвы хорошо усваивается и может быть идеальным выбором для разнообразного специализированного питания.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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