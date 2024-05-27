Россиянам назвали рыбу, которая обеспечивает ежедневную норму омега-3

Терапевт Фролова: суточную дозу омега-3 можно получить, съев 100 граммов мойвы

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Людмила Фролова поделилась, что мойва обладает самым высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот среди рыб. Всего 100 граммов этой рыбы содержат 1,44 грамма омега-3, сообщает Газета. Ru.

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По мнению специалиста, указанное количество данного продукта соответствует ежедневной потребности взрослого человека в омега-3. Она отметила, что оптимальным уровнем потребления омега-3 считается один грамм ежедневно, при этом максимальная дневная доза данных жирных кислот составляет три грамма.

По словам врача, омега-3 не синтезируется организмом человека и поступает в него через пищу (или добавки). Эти жирные кислоты помогают бороться с онкологией, укрепляют суставы и регулируют обмен веществ.

"Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний", — подытожила Людмила Фролова, подчеркнув, что белок мойвы хорошо усваивается и может быть идеальным выбором для разнообразного специализированного питания.