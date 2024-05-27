Роспотребнадзор: нельзя купаться рядом с сельскохозяйственными угодьями, свалкой, промышленными предприятиями и автомобильными дорогами

Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, как выбрать водоём для купания.
Во-первых, нельзя купаться там, где есть водоплавающие птицы. Они выбрасывают в воду личинки, которые вызывают заболевание церкариозом, проявляющееся кожными реакциями и аллергическим дерматитом.
Во-вторых, не стоит купаться там, где возле берега много водорослей. Цветущая воды означает, что в водоёме создались условия для прикрепления паразитов.
В-третьих, нельзя купаться рядом с сельскохозяйственными угодьями и свалкой. Дело в том, что вместе с ливневыми стоками в водоём могут попасть возбудители кишечных инфекций и паразитарных болезней.
В-четвёртых, откажитесь от купания, если рядом находятся промышленные предприятия или автомобильные магистрали. Вода может быть загрязнена тяжёлыми металлами.
И в-пятых, ни в коем случае не игнорируйте предупредительные знаки об опасности купания.
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