Роспотребнадзор: нельзя купаться рядом с сельскохозяйственными угодьями, свалкой, промышленными предприятиями и автомобильными дорогами

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать водоём для купания

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал памятку о том, как выбрать водоём для купания.

Фото: unsplash.com by Томмазо Форнони is licensed under Creative Commons в качестве универсального общественного достояния CC0 1.0

Во-первых, нельзя купаться там, где есть водоплавающие птицы. Они выбрасывают в воду личинки, которые вызывают заболевание церкариозом, проявляющееся кожными реакциями и аллергическим дерматитом.

Во-вторых, не стоит купаться там, где возле берега много водорослей. Цветущая воды означает, что в водоёме создались условия для прикрепления паразитов.

В-третьих, нельзя купаться рядом с сельскохозяйственными угодьями и свалкой. Дело в том, что вместе с ливневыми стоками в водоём могут попасть возбудители кишечных инфекций и паразитарных болезней.

В-четвёртых, откажитесь от купания, если рядом находятся промышленные предприятия или автомобильные магистрали. Вода может быть загрязнена тяжёлыми металлами.

И в-пятых, ни в коем случае не игнорируйте предупредительные знаки об опасности купания.