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Диетолог Дюваль: в день лучше съедать одну порцию натурального мороженого

Россиянам рассказали, сколько мороженого можно съедать в день

Здоровье

Главное летнее лакомство — это, конечно же, мороженое. Но сколько его можно съедать в день и какое лучше выбрать? Об этом NewsInfo. Ru рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Россиянам рассказали, сколько мороженого можно съедать в день
Фото: flickr.com by m01229 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Она посоветовала съедать в день 1 порцию мороженого, так как это очень высококалорийный продукт и может в 1 стаканчике содержать до 400 калорий.

"Это два часа хорошего физического труда, чтобы потратить, если ещё учесть, что за день мы не только одно мороженое едим, а ещё едим какую-то пищу. То есть каждый день я бы не рекомендовала всё-таки, даже если это порция, есть мороженое, потому что это большой избыток лишних калорий, которые тяжёлые калории, которые нужно отрабатывать", — рассказала врач.

Выбирать лучше мороженое без большого количества красителей, эмульгаторов и консервантов. Отдавайте предпочтение натуральному продукту, пусть и не такому красивому и яркому. Его можно украсить по своему усмотрению, например, вареньем.

Ещё один совет — есть мороженое в первой половине дня. Так больше шансов избавиться от полученных калорий в течение дня.

Диетолог не рекомендует есть мороженое на улице, потому что оно имеет липкую текстуру и на него мгновенно прилипает всё, что находится вокруг — от пыли до болезнетворных бактерий.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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