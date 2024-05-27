Science: учёные обнаружили, что блокировка белка IDO1 может помочь в лечение вируса Эпштейна-Барр

Возможно, в скором времени появится первое лекарство от ВЭБ

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные обнаружили белок, благодаря которому, возможно, появится первое лекарство от вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ).

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

ВЭБ является первым вирусом, у которого доказана канцерогенная активность. Он присутствует в организме почти 90% взрослого населения. У большинства он никаким образом себя не проявляет.

Некоторые исследования выявили, что ВЭБ имеет связь с аутоиммунными заболеваниями и рассеянным склерозом. Вакцины от вируса не существует.

Учёные провели новое исследование на тканях людей с лимфомой, которая была вызвана ВЭБ, и выяснили, что иммунные B-клетки захватываются этим вирусом. Вследствие чего происходит нарушение их работы и иммунитет не может подавить вирус, возникает хроническая инфекция, а при определённых условиях и рак.

Когда вирус захватывает В-клетки, он "заставляет” их вырабатывать больше белка IDO1.

Проведённые на мышах эксперименты выявили, что блокирование работы IDO1 способно помешать вирусу захватить иммунные клетки. Это открытие может лечь в основу изобретения первого лекарства от ВЭБ, пишет Science.