Питание и мозговая активность: как привычки питания могут влиять на мозг

У людей с ожирением биологический возраст мозга примерно на 12 лет старше хронологического.
Это показало исследование, опубликованное в журнале Health Data Science.
Ученые проанализировали данные, собранные за 16 лет у пациентов в возрасте от 25 до 83 лет.
Они обнаружили, что более высокий ИМТ связан с меньшим объемом мозга и более крупными поражениями белого вещества.
Негативные последствия ожирения особенно выражены у взрослых до 45 лет (биологический возраст мозга на 12 лет старше хронологического возраста) и взрослых старше 60 лет.
Для здоровья мозга ученые рекомендуют поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м2.
ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным, ИМТ от 25 до 30 считается избыточным весом, а ИМТ 30 и более считается ожирением.
Преимущество этого исследования в том, что ученые установили, что между ожирением и преждевременным старением мозга существует причинно-следственная связь, а не просто ассоциация.
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