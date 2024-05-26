Питание и мозговая активность: как привычки питания могут влиять на мозг

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Как ожирение влияет на функционирование и здоровье мозга

1:17
Здоровье

У людей с ожирением биологический возраст мозга примерно на 12 лет старше хронологического.

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Это показало исследование, опубликованное в журнале Health Data Science.
Ученые проанализировали данные, собранные за 16 лет у пациентов в возрасте от 25 до 83 лет.

Они обнаружили, что более высокий ИМТ связан с меньшим объемом мозга и более крупными поражениями белого вещества.
Негативные последствия ожирения особенно выражены у взрослых до 45 лет (биологический возраст мозга на 12 лет старше хронологического возраста) и взрослых старше 60 лет.

Для здоровья мозга ученые рекомендуют поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м2.

ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным, ИМТ от 25 до 30 считается избыточным весом, а ИМТ 30 и более считается ожирением.

Преимущество этого исследования в том, что ученые установили, что между ожирением и преждевременным старением мозга существует причинно-следственная связь, а не просто ассоциация.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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