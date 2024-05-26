Питание и мозговая активность: как привычки питания могут влиять на мозг

Как ожирение влияет на функционирование и здоровье мозга

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У людей с ожирением биологический возраст мозга примерно на 12 лет старше хронологического.

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Это показало исследование, опубликованное в журнале Health Data Science.

Ученые проанализировали данные, собранные за 16 лет у пациентов в возрасте от 25 до 83 лет.

Они обнаружили, что более высокий ИМТ связан с меньшим объемом мозга и более крупными поражениями белого вещества.

Негативные последствия ожирения особенно выражены у взрослых до 45 лет (биологический возраст мозга на 12 лет старше хронологического возраста) и взрослых старше 60 лет.

Для здоровья мозга ученые рекомендуют поддерживать ИМТ ниже 26,2 кг/м2.

ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным, ИМТ от 25 до 30 считается избыточным весом, а ИМТ 30 и более считается ожирением.

Преимущество этого исследования в том, что ученые установили, что между ожирением и преждевременным старением мозга существует причинно-следственная связь, а не просто ассоциация.