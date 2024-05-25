Телеканал NHK: новая "плотоядная болезнь", вызывающая смерть в 1 из 3 случаев, распространяется по Японии

Новая "плотоядная болезнь" распространяется по Японии

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Японии быстро распространяется опасная инфекция, разъедающая тело и в 1 случае из 3 приводящая к смерти в результате некроза и отказа внутренних органов.

Фото: flickr.com by Майя-Анаис Ятаган is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вирус вызван стрептококками группы A. Учёные предполагают, что всплеск связан со снятием ограничений, введённых во время пандемии коронавируса.

Главная рекомендация врачей — соблюдение правил личной гигиены, регулярное мытьё рук и ношение в общественных местах медицинских масок.

Точный путь попадания вируса в организм пока не ясен, есть лишь предположение, что проникновение может происходить через раны, передаёт телеканал NHK.