Тренер Рид рассказал, что залог эффекта от выполнения приседаний — это соблюдение 3 главных правил

Главные правила приседаний: правильная техника, последовательность и интенсивность

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приседания в тренировках действительно дают отличные результаты, если помнить главные правила.

Фото: flickr.com by Марк Себастьян is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тренер Тайлер Рид рассказал, что приседания нужно выполнять, во-первых, правильно, во-вторых, последовательно и, в-третьих, с разной интенсивностью. Но перед этим напомнил анатомию ягодичных мышц. Они включают в себя большую ягодичную, среднюю и малую мышцы.

При правильном выполнении приседания, они будут воздействовать на большие ягодичные мышцы, укрепляя и приводя их в тонус. В программу тренировок необходимо включить этот вид упражнений хотя бы 2-3 раза в неделю.

Необходимо увеличивать интенсивность приседаний и пробовать разные его виды, например, приседания с гантелями, штангой или эластичной лентой. Либо включить в тренировки приседания с прыжками.