Кардиолог Емельянов: частое употребление энергетиков может привести к заболеваниям сердца и диабету

Кардиолог Емельянов предупредил, что энергетики могут вызвать проблемы с сердцем

В 1 банке энергетика содержание сахара может превышать дневную норму в несколько раз.

По словам кардиолога высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александра Емельянова, бодрящий эффект энергетиков происходит благодаря большому количеству кофеина и сахара.

Кофеин приводит нервную систему в состояние возбуждения, ускоряет пульс и сужает кровеносные сосуды. А спустя 3-6 часов его действие проходит и наступает обратный эффект — возникает усталость и снижается работоспособность.

Для взрослого человека безопасная доза кофеина — до 400 мг в день (3 чашки кофе). В 1 банке энергетика содержится примерно 150-160 мг кофеина.

При превышении безопасной дозы, он вызывает бессонницу и головную боль. Может появиться нервозность, учащенное сердцебиение, а также повышение давления и нарушение сердечного ритма.

Сахар вызывает выброс энергии на непродолжительное время. При злоупотреблении сахаром повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

"Сочетание ингредиентов, вызывающих кратковременный подъём энергии, приведёт к тому, что человек некоторое время будет чувствовать бодрость, но позже обязательно наступит истощение”, — заявил кардиолог.