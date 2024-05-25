Кардиолог Емельянов: частое употребление энергетиков может привести к заболеваниям сердца и диабету

В 1 банке энергетика содержание сахара может превышать дневную норму в несколько раз.
По словам кардиолога высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александра Емельянова, бодрящий эффект энергетиков происходит благодаря большому количеству кофеина и сахара.
Кофеин приводит нервную систему в состояние возбуждения, ускоряет пульс и сужает кровеносные сосуды. А спустя 3-6 часов его действие проходит и наступает обратный эффект — возникает усталость и снижается работоспособность.
Для взрослого человека безопасная доза кофеина — до 400 мг в день (3 чашки кофе). В 1 банке энергетика содержится примерно 150-160 мг кофеина.
При превышении безопасной дозы, он вызывает бессонницу и головную боль. Может появиться нервозность, учащенное сердцебиение, а также повышение давления и нарушение сердечного ритма.
Сахар вызывает выброс энергии на непродолжительное время. При злоупотреблении сахаром повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.
"Сочетание ингредиентов, вызывающих кратковременный подъём энергии, приведёт к тому, что человек некоторое время будет чувствовать бодрость, но позже обязательно наступит истощение”, — заявил кардиолог.
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