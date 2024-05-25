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Кардиолог Емельянов: частое употребление энергетиков может привести к заболеваниям сердца и диабету

Кардиолог Емельянов предупредил, что энергетики могут вызвать проблемы с сердцем

Здоровье

В 1 банке энергетика содержание сахара может превышать дневную норму в несколько раз.

По словам кардиолога высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александра Емельянова, бодрящий эффект энергетиков происходит благодаря большому количеству кофеина и сахара.

Кофеин приводит нервную систему в состояние возбуждения, ускоряет пульс и сужает кровеносные сосуды. А спустя 3-6 часов его действие проходит и наступает обратный эффект — возникает усталость и снижается работоспособность.

Для взрослого человека безопасная доза кофеина — до 400 мг в день (3 чашки кофе). В 1 банке энергетика содержится примерно 150-160 мг кофеина.

При превышении безопасной дозы, он вызывает бессонницу и головную боль. Может появиться нервозность, учащенное сердцебиение, а также повышение давления и нарушение сердечного ритма.

Сахар вызывает выброс энергии на непродолжительное время. При злоупотреблении сахаром повышается риск развития инсулинорезистентности, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

"Сочетание ингредиентов, вызывающих кратковременный подъём энергии, приведёт к тому, что человек некоторое время будет чувствовать бодрость, но позже обязательно наступит истощение”, — заявил кардиолог.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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