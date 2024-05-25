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Врач Тяжельников предупредил, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями нужно быть особенно осторожными при работе в огороде

Людям с хроническими болезнями надо быть особенно осторожными, работая на даче

1:06
Здоровье

Работы на дачных участках с каждым днём становится всё больше. Как не навредить здоровью, работая в огороде, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Людям с хроническими болезнями надо быть особенно осторожными, работая на даче
Фото: flickr.com by southernfoodwaysalliance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Начинать сезон надо с лёгких и непродолжительных работ в качестве разминки. Усложнять задачи и наращивать нагрузки следует постепенно, как в спорте”, — рассказал Тяжельников.

Главное правило при поднятии тяжестей — сначала присесть и только потом брать тяжёлую вещь и поднимать. Ни в коем случае не делать этого из позиции наклона, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, людям с хроническими заболеваниями и пожилым нужно быть особенно аккуратными, потому что из-за резко возросшей нагрузки могут обостриться их болезни. Для них идеальная поза при работе в огороде — стоя на четвереньках. Так нагрузка распределяется на все мышцы равномерно. Было бы отлично приобрести специальные табуреты или коврики.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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