Врач раскрыла симптом менопаузы, о котором часто молчат

Врач Дик-Биаскоэчеа: симптомом менопаузы может быть болезненность при половом акте

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приливы и перепады настроения — наиболее часто обсуждаемые симптомы менопаузы. Не потому, что они более важны, а потому, что их обсуждение не так стыдно, как, например, возможное недержание мочи. Акушер-гинеколог Мэдлин Дик-Биаскоэчеа призывает обратить внимание на ещё один симптом климакса — болезненный половой акт.

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В ходе беседы с HuffPost врач указала на то, что отсутствие естественной влаги, чувство жжения, раздражение, зуд, боли или кровотечения во время полового акта могут привести к невозможности заниматься последним.

Понижение уровня женского гормона эстрогена приводит к истончению тканей влагалища и уменьшению естественной смазки. Врач рекомендует не беспокоиться из-за этих изменений и обсудить со специалистом возможные способы поддержания обычного образа жизни.