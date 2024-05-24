Врач раскрыла симптом менопаузы, о котором часто молчат

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Врач Дик-Биаскоэчеа: симптомом менопаузы может быть болезненность при половом акте

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Здоровье

Приливы и перепады настроения — наиболее часто обсуждаемые симптомы менопаузы. Не потому, что они более важны, а потому, что их обсуждение не так стыдно, как, например, возможное недержание мочи. Акушер-гинеколог Мэдлин Дик-Биаскоэчеа призывает обратить внимание на ещё один симптом климакса — болезненный половой акт.

Врач Дик-Биаскоэчеа: симптомом менопаузы может быть болезненность при половом акте
Фото: unsplash.com by Nastya Polyakova nasplkva is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В ходе беседы с HuffPost врач указала на то, что отсутствие естественной влаги, чувство жжения, раздражение, зуд, боли или кровотечения во время полового акта могут привести к невозможности заниматься последним.

Понижение уровня женского гормона эстрогена приводит к истончению тканей влагалища и уменьшению естественной смазки. Врач рекомендует не беспокоиться из-за этих изменений и обсудить со специалистом возможные способы поддержания обычного образа жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
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