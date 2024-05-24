Врач раскрыла симптом менопаузы, о котором часто молчат

Приливы и перепады настроения — наиболее часто обсуждаемые симптомы менопаузы. Не потому, что они более важны, а потому, что их обсуждение не так стыдно, как, например, возможное недержание мочи. Акушер-гинеколог Мэдлин Дик-Биаскоэчеа призывает обратить внимание на ещё один симптом климакса — болезненный половой акт.
В ходе беседы с HuffPost врач указала на то, что отсутствие естественной влаги, чувство жжения, раздражение, зуд, боли или кровотечения во время полового акта могут привести к невозможности заниматься последним.
Понижение уровня женского гормона эстрогена приводит к истончению тканей влагалища и уменьшению естественной смазки. Врач рекомендует не беспокоиться из-за этих изменений и обсудить со специалистом возможные способы поддержания обычного образа жизни.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.