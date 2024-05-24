Психиатр раскрыла факторы риска возникновения шизофрении

Врач Бердыева: горожане подвержены риску развития шизофрении

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлению врача-психиатра Гулялек Бердыевой, мужчины, горожане, находятся в зоне повышенной опасности возникновения шизофрении. Об этом сообщает РИАМО.

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Согласно её объяснению, шизофрения представляет собой психическое расстройство, характеризующееся нарушением восприятия реальности. Врач отметила, что, хотя точная причина развития данного заболевания ещё не установлена, у учёных есть определённые статистические, а также исследовательские данные.

Бердыева уточнила, что симптомы болезни проявляются по-разному у мужчин и женщин, причём у первых заболевание протекает в более тяжёлой форме. У них чаще отмечаются слуховые галлюцинации, а также религиозный бред.

По её словам, шизофрению нельзя полностью вылечить, но правильное и своевременное лечение под руководством квалифицированного психиатра может способствовать ремиссии.