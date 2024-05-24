Психиатр раскрыла факторы риска возникновения шизофрении

Согласно заявлению врача-психиатра Гулялек Бердыевой, мужчины, горожане, находятся в зоне повышенной опасности возникновения шизофрении. Об этом сообщает РИАМО.
Согласно её объяснению, шизофрения представляет собой психическое расстройство, характеризующееся нарушением восприятия реальности. Врач отметила, что, хотя точная причина развития данного заболевания ещё не установлена, у учёных есть определённые статистические, а также исследовательские данные.
Бердыева уточнила, что симптомы болезни проявляются по-разному у мужчин и женщин, причём у первых заболевание протекает в более тяжёлой форме. У них чаще отмечаются слуховые галлюцинации, а также религиозный бред.
По её словам, шизофрению нельзя полностью вылечить, но правильное и своевременное лечение под руководством квалифицированного психиатра может способствовать ремиссии.
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