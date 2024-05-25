Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СК "Турикум" подтвердила свой высокий рейтинг
Без помощи косметолога: эти советы помогут скрыть расширенные сосуды на лице
Стало известно, как правильно гладить кошку
Какие животные способны пережить изменение климата: выводы исследователей
Певица Катя Лель поделилась опытом воспитания детей
Олег Алмазов заявил, что не встречается с Татьяной Булановой
Это самый загадочный цветок на планете
Кофе со сгущёнкой и льдом: простой десертный напиток для тёплых дней
Эксперты назвали значения мест для сна у кошек
Почему семена чиа считаются суперфудом: их польза для здоровья

Семена чиа положительно влияют на работу сердца

1:30
Здоровье

Семена чиа имеют нейтральный вкус, с легким ореховым послевкусием.

Семена чиа положительно влияют на работу сердца
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При этом они обладают высокой питательной и энергетической ценностью, а также придают блюдам оригинальный вид.

Польза семян чиа

Семена чиа считаются суперпродуктом из-за высокого содержания антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот.

Питательные вещества, содержащиеся в семенах чиа, способны положительно влиять на работу сердца, укреплять костную систему и нормализовать уровень сахара в крови.

Чиа, вступая в реакцию с веществами в желудке, поглощает жидкость, объём которой может в 12 раз превышать вес самих семян.

Как правильно есть семена чиа

Семена чиа можно употреблять в пищу как целиком, так и молотыми — оба способа будут полезны для организма.

Чтобы употреблять семена чиа целиком, нужно хорошо замочить их в воде, йогурте, смузи или каше. Это полезное и эстетичное дополнение к фруктовым и овощным салатам, десертам, йогуртам, кашам, смузи и выпечке.

Можно ли есть семена чиа каждый день

Суточная доза семян чиа не должна превышать 2-3 столовых ложек в день.

Тем, кто испытывает вздутие живота, лучше употреблять семена вечером. Люди, не имеющие проблем с пищеварением, могут есть семена чиа как вечером, так и утром.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Сжигание с использованием селитры и сахара поможет избавиться от пня
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Олег Алмазов заявил, что не встречается с Татьяной Булановой
Кофе со сгущёнкой и льдом: простой десертный напиток для тёплых дней
Это самый загадочный цветок на планете
Семена чиа положительно влияют на работу сердца
Эксперты назвали значения мест для сна у кошек
Упражнения для ног в домашних условиях
Визовый центр Франции снова принимает заявки туристов через сайт
Мифы о дорожных камерах: что на самом деле вам грозит за нарушения
Ученые объяснили феномен странных снов
Скрытие седых корней: семь легких способов без похода к стилисту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников