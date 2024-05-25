Почему семена чиа считаются суперфудом: их польза для здоровья

Семена чиа имеют нейтральный вкус, с легким ореховым послевкусием.
При этом они обладают высокой питательной и энергетической ценностью, а также придают блюдам оригинальный вид.
Семена чиа считаются суперпродуктом из-за высокого содержания антиоксидантов, минералов, клетчатки и омега-3 жирных кислот.
Питательные вещества, содержащиеся в семенах чиа, способны положительно влиять на работу сердца, укреплять костную систему и нормализовать уровень сахара в крови.
Чиа, вступая в реакцию с веществами в желудке, поглощает жидкость, объём которой может в 12 раз превышать вес самих семян.
Семена чиа можно употреблять в пищу как целиком, так и молотыми — оба способа будут полезны для организма.
Чтобы употреблять семена чиа целиком, нужно хорошо замочить их в воде, йогурте, смузи или каше. Это полезное и эстетичное дополнение к фруктовым и овощным салатам, десертам, йогуртам, кашам, смузи и выпечке.
Суточная доза семян чиа не должна превышать 2-3 столовых ложек в день.
Тем, кто испытывает вздутие живота, лучше употреблять семена вечером. Люди, не имеющие проблем с пищеварением, могут есть семена чиа как вечером, так и утром.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.