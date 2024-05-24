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Перечислены материалы для постельного белья, обеспечивающие оптимальный отдых во время сна

Технолог Ершова: бязь в постельном белье подходит при аллергии кожи

Здоровье

Влияние на качество сна может оказывать выбор материала постельного белья, поэтому для комфортного отдыха рекомендуется отдавать своё предпочтение хлопку, бязи, поплину, перкали или сатину. Об этом сообщила Елена Ершова, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.

Технолог Ершова: бязь в постельном белье подходит при аллергии кожи
Фото: flickr.com by Лиз Лоули is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно её утверждениям, наиболее распространённым материалом для постельного белья является хлопок, особенно популярна бязь. Этот материал отличается плотным переплетением, мягкостью, прочностью, хорошей воздухопроницаемостью и отличной впитывающей способностью, что делает его идеальным для людей с аллергией кожи.

"Другая распространённая хлопчатобумажная ткань — поплин. Гладкая и лёгкая, способна отлично держать форму и не сминаться", — объяснила Елена Ершова в интервью для NEWS. ru.

В условиях жаркого климата летом рекомендуется использовать постельное бельё из перкали из-за её отличной воздухопроницаемости, тонкости и гладкой поверхности. Материалы, такие как лён и шёлк, не так популярны. Однако текстильные изделия из натуральных волокон льна обладают выдающимися впитывающими свойствами и создают ощущение приятной прохлады в жару. Шёлковые ткани, в свою очередь, зачастую выбирают для "особых случаев", подытожила эксперт.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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