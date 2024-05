Перечислены материалы для постельного белья, обеспечивающие оптимальный отдых во время сна

Влияние на качество сна может оказывать выбор материала постельного белья, поэтому для комфортного отдыха рекомендуется отдавать своё предпочтение хлопку, бязи, поплину, перкали или сатину. Об этом сообщила Елена Ершова, доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.

