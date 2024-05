В результате пандемии коронавируса погибло 12,9 миллиона людей

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что пандемия COVID-19 привела к ухудшению показателей ожидаемой продолжительности жизни по всему миру.

Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain