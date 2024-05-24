В результате пандемии коронавируса погибло 12,9 миллиона людей

ВОЗ: из-за COVID-19 в мире снизилась ожидаемая продолжительность жизни

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что пандемия COVID-19 привела к ухудшению показателей ожидаемой продолжительности жизни по всему миру.

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"В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года, а в 2021 году — до уровней 2012 года", — уточнили в организации, дополнил, что это 71,4 и 61,9 года.

Согласно документу, число смертей за два года пандемии составило 12,9 миллиона человек, то есть, 4,1 миллиона в 2020 году и 8,8 миллиона в 2021 году. Отмечается, что коронавирус вошел в тройку основных причин смертности в мире. По данным ВОЗ, из-за COVID-19 рост ожидаемой продолжительности жизни за последние десятилетия был отменён.