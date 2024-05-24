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В результате пандемии коронавируса погибло 12,9 миллиона людей

ВОЗ: из-за COVID-19 в мире снизилась ожидаемая продолжительность жизни

Здоровье

В докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщается, что пандемия COVID-19 привела к ухудшению показателей ожидаемой продолжительности жизни по всему миру.

ВОЗ: из-за COVID-19 в мире снизилась ожидаемая продолжительность жизни
Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain

"В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни во всем мире и средний возраст вернулись к уровням 2016 года, а в 2021 году — до уровней 2012 года", — уточнили в организации, дополнил, что это 71,4 и 61,9 года.

Согласно документу, число смертей за два года пандемии составило 12,9 миллиона человек, то есть, 4,1 миллиона в 2020 году и 8,8 миллиона в 2021 году. Отмечается, что коронавирус вошел в тройку основных причин смертности в мире. По данным ВОЗ, из-за COVID-19 рост ожидаемой продолжительности жизни за последние десятилетия был отменён.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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