Специалисты раскрыли, почему поклонникам гранатов не грозит деменция

Alzheimer's & Dementia: уролитин и витамин А помогают очистить мозг от токсинов

Элементы, присутствующие в гранатах, клубнике и грецких орехах, могут способствовать улучшению памяти и являться эффективным средством при лечении болезни Альцгеймера. К таким результатам пришли учёные из Копенгагенского университета, исследование которых опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

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Вильгельм Бор, один из авторов материала отметил, что уролитин А, присутствующий в гранатах, способен улучшить состояние памяти и смягчить последствия деменции.

Ранее учёные выяснили, что никотинамидрибозид (НАД) играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях, таких как Альцгеймер и Паркинсон, помогая в удалении повреждённых митохондрий из мозга.

Специалисты считают, что данное вещество можно будет применять в профилактических целях, минимизируя возможные нежелательные последствия.