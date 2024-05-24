Специалисты раскрыли, почему поклонникам гранатов не грозит деменция

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Alzheimer's & Dementia: уролитин и витамин А помогают очистить мозг от токсинов

Здоровье

Элементы, присутствующие в гранатах, клубнике и грецких орехах, могут способствовать улучшению памяти и являться эффективным средством при лечении болезни Альцгеймера. К таким результатам пришли учёные из Копенгагенского университета, исследование которых опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

Alzheimer's & Dementia: уролитин и витамин А помогают очистить мозг от токсинов
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вильгельм Бор, один из авторов материала отметил, что уролитин А, присутствующий в гранатах, способен улучшить состояние памяти и смягчить последствия деменции.

Ранее учёные выяснили, что никотинамидрибозид (НАД) играет ключевую роль в нейродегенеративных заболеваниях, таких как Альцгеймер и Паркинсон, помогая в удалении повреждённых митохондрий из мозга.

Специалисты считают, что данное вещество можно будет применять в профилактических целях, минимизируя возможные нежелательные последствия.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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