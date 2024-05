Специалисты раскрыли, почему поклонникам гранатов не грозит деменция

Элементы, присутствующие в гранатах, клубнике и грецких орехах, могут способствовать улучшению памяти и являться эффективным средством при лечении болезни Альцгеймера. К таким результатам пришли учёные из Копенгагенского университета, исследование которых опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia.

