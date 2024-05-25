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Важно знать: почему растительное молоко полезнее обычного

Растительное молоко считается диетическим и более полезным, чем обычное

1:13
Здоровье

Растительное молоко является альтернативой молоку животного происхождения для людей с аллергией на лактозу и для всех, кто решил отказаться от него по своим причинам.

Растительное молоко считается диетическим и более полезным, чем обычное
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В чём польза растительного молока

Растительное молоко так же питательно, как и обычное, но не содержит лактозы. Калорийность таких напитков составляет около 30 ккал — почти в два раза ниже, чем у традиционного молока.

Растительное молоко содержит гораздо меньше насыщенных жиров и не содержит холестерина, что делает его диетическим.

Конечно, все эти напитки содержат растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок, содержащийся в соевом молоке, является самым безопасным. Он легко усваивается и содержит много аминокислот.

Какое альтернативное молоко самое полезное

Кокосовое молоко является самым полезным по своему составу. Каприловая кислота поддерживает пищеварительную и репродуктивную системы и борется с грибками. В нём содержится 24 аминокислоты, витамины всех групп (кроме D) и множество микроэлементов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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