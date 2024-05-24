Чрезвычайному и полномочному послу Кувейта в Москве Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons, который находится в самом центре столицы. Сотрудники вызвали послу скорую помощь. Об этом информирует Mash.
У дипломата начались проблемы с дыханием, сердцебиение участилось, резко возник жар. Врачи из скорой помощи МИДа сделали вывод, что причиной этого была сильная аллергическая реакция. Послу была предоставлена необходимая помощь на месте.
С декабря 2023 года Аль-Адвани является представителем Кувейта в Москве. Прежде, чем оказаться в России, работал послом на Украине. Он также получил образование в Киеве, где получил степень магистра международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.