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Скорая помощь была вызвана в отель Four Seasons на Красной площади послу Кувейта

Скорую помощь вызвали в отель Москвы послу Кувейта Аль-Адвани из-за приступа аллергии

0:53
Здоровье

Чрезвычайному и полномочному послу Кувейта в Москве Рашеду Хаммаду Аль-Адвани стало плохо в отеле Four Seasons, который находится в самом центре столицы. Сотрудники вызвали послу скорую помощь. Об этом информирует Mash.

Скорую помощь вызвали в отель Москвы послу Кувейта Аль-Адвани из-за приступа аллергии
Фото: gubernator71.ru by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

У дипломата начались проблемы с дыханием, сердцебиение участилось, резко возник жар. Врачи из скорой помощи МИДа сделали вывод, что причиной этого была сильная аллергическая реакция. Послу была предоставлена необходимая помощь на месте.

С декабря 2023 года Аль-Адвани является представителем Кувейта в Москве. Прежде, чем оказаться в России, работал послом на Украине. Он также получил образование в Киеве, где получил степень магистра международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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