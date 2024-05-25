При кашле и болезнях ЖКТ: чем ещё полезен чай с анисом

Сладкий и горьковатый вкус аниса напоминает лакрицу и оставляет приятное послевкусие на языке.
Анис используется во всем мире, но особенно часто его добавляют в различную выпечку — ещё в древности анис использовали в качестве приправы для выпечки хлеба.
Сушёный анис — одна из самых распространенных специй в кулинарии.
Однако листья аниса также можно добавлять в первые и вторые блюда, чай и другие напитки.
Настой плодов аниса оказывает отхаркивающее, спазмолитическое, а также слабительное действие, способствует нормализации секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта.
Настой плодов также используют для полоскания ротовой полости при стоматите и пародонтозе.
Настой из семян аниса и его стеблей способствует работе печени и поджелудочной железы.
Его рекомендуют пить при бронхите, пневмонии, кашле, ангине, трахеите, астме, коклюше. Он способствует разжижению слизи. Если добавить мёд в отвар семян аниса, это средство поможет восстановить осипший голос.
Заварите немного аниса и дайте настояться.
Через 10 минут напиток можно пить, но лучше по графику: 100 мл утром и 100 мл вечером.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.