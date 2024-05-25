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При кашле и болезнях ЖКТ: чем ещё полезен чай с анисом

Чай с анисом помогает при осипшем голосе и кашле

1:30
Здоровье

Сладкий и горьковатый вкус аниса напоминает лакрицу и оставляет приятное послевкусие на языке.

Чай с анисом помогает при осипшем голосе и кашле
Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Анис используется во всем мире, но особенно часто его добавляют в различную выпечку — ещё в древности анис использовали в качестве приправы для выпечки хлеба.

Что такое сушёный анис

Сушёный анис — одна из самых распространенных специй в кулинарии.

Однако листья аниса также можно добавлять в первые и вторые блюда, чай и другие напитки.

В чём польза чая с анисом

Настой плодов аниса оказывает отхаркивающее, спазмолитическое, а также  слабительное действие, способствует нормализации секреторной и моторной функций желудочно-кишечного тракта.

Настой плодов также используют для полоскания ротовой полости при стоматите и пародонтозе.

Почему пьют чай с анисом

Настой из семян аниса и его стеблей способствует работе печени и поджелудочной железы.

Его рекомендуют пить при бронхите, пневмонии, кашле, ангине, трахеите, астме, коклюше. Он способствует разжижению слизи. Если добавить мёд в отвар семян аниса, это средство поможет восстановить осипший голос.

Как заваривать чай с анисом

Заварите немного аниса и дайте настояться.

Через 10 минут напиток можно пить, но лучше по графику: 100 мл утром и 100 мл вечером.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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