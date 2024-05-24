Чем полезно для здоровья трюфельное масло: вы удивитесь

Заправка имеет мягкий, маслянистый, иногда слегка терпкий, ореховый вкус и характерный терпкий трюфельный аромат.
Трюфельное масло на основе оливы или другого высококачественного растительного продукта содержит внушительное количество витамина Е, антиоксидантов и минеральных соединений.
Масло улучшает состояние кожи и волос, нормализует работу нервной системы и пищеварения, улучшает обмен веществ.
Польза трюфелей обусловлена содержащимся в них витамином В1, что важно для людей, страдающих иммунодефицитом и нарушением микрофлоры кишечника.
Благодаря наличию рибофлавина в грибах, употребление их в пищу помогает вылечить гастрит, расстройства нервной системы, хронические колиты и кожные заболевания.
С каждым годом мировые запасы трюфелей уменьшаются, поэтому натуральное масло сложно достать, его используют буквально по капле, и оно имеет короткий срок хранения.
Трюфельное масло хорошо сочетается с нейтральными блюдами из картофеля, риса или макарон. Его можно добавлять в пюре, ризотто, омлет, крем-суп.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.