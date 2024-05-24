Почему нужно включить в рацион продукты с пребиотиками: чем они полезны для здоровья

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Продукты с пребиотиками снижают тягу к высококалорийной пище

1:53
Здоровье

Пребиотики — это пищевые волокна, содержащиеся в некоторых продуктах, которые могут способствовать росту полезных бактерий в кишечнике.

Продукты с пребиотиками снижают тягу к высококалорийной пище
Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, могут ли пребиотики влиять на работу мозга и даже на принятие решений о питании.

Исследование продуктов питания

В исследовании приняли участие взрослые люди с избыточным весом, которые придерживались западной диеты.

Они съедали 30 граммов инулина, пребиотика, содержащегося в корне цикория, каждый день в течение двух недель. Во время исследования участники смотрели на картинки с едой, их мозг сканировали с помощью МРТ. Они также говорили, насколько они хотят съесть показанные блюда. После этого им дали поесть их любимое блюдо с картинок.

Магнитно-резонансная томография показала, что, когда участники ели пребиотическую клетчатку, их мозг не был так возбужден, когда они видели высококалорийную пищу. Это изменение было связано с различиями в типах бактерий в их кишечнике.

Исследователи использовали специальные методы визуализации мозга, генетический анализ кишечных бактерий и изучали, как организм метаболизирует вещества, чтобы понять результаты. Они также взяли образцы крови для проверки гормонов, глюкозы, жиров и маркеров воспаления.

Почему это важно

Учёные считают, что необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциала методов лечения на основе микробиома.

Они подчеркнули важность понимания взаимосвязи между микробиомом, кишечником и мозгом. Эти знания могут привести к новым стратегиям поощрения более здоровых привычек питания у тех, кто подвержен риску ожирения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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