Почему нужно включить в рацион продукты с пребиотиками: чем они полезны для здоровья

Продукты с пребиотиками снижают тягу к высококалорийной пище

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пребиотики — это пищевые волокна, содержащиеся в некоторых продуктах, которые могут способствовать росту полезных бактерий в кишечнике.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ученые провели эксперимент, чтобы выяснить, могут ли пребиотики влиять на работу мозга и даже на принятие решений о питании.

Исследование продуктов питания

В исследовании приняли участие взрослые люди с избыточным весом, которые придерживались западной диеты.

Они съедали 30 граммов инулина, пребиотика, содержащегося в корне цикория, каждый день в течение двух недель. Во время исследования участники смотрели на картинки с едой, их мозг сканировали с помощью МРТ. Они также говорили, насколько они хотят съесть показанные блюда. После этого им дали поесть их любимое блюдо с картинок.

Магнитно-резонансная томография показала, что, когда участники ели пребиотическую клетчатку, их мозг не был так возбужден, когда они видели высококалорийную пищу. Это изменение было связано с различиями в типах бактерий в их кишечнике.

Исследователи использовали специальные методы визуализации мозга, генетический анализ кишечных бактерий и изучали, как организм метаболизирует вещества, чтобы понять результаты. Они также взяли образцы крови для проверки гормонов, глюкозы, жиров и маркеров воспаления.

Почему это важно

Учёные считают, что необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциала методов лечения на основе микробиома.

Они подчеркнули важность понимания взаимосвязи между микробиомом, кишечником и мозгом. Эти знания могут привести к новым стратегиям поощрения более здоровых привычек питания у тех, кто подвержен риску ожирения.