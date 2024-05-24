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Диетолог Денисова: в жаркую погоду лучше не пить крепкий кофе и алкоголь — из-за них возрастает риск сгущения крови и образования тромбов

Россиянам рассказали, что в жару лучше не пить кофе и алкоголь

2:05
Здоровье

При высокой температуре воздуха человек теряет много жидкости и минеральных веществ. Чтобы восполнить водно-солевой баланс необходимо больше пить, однако не все напитки подходят.

Россиянам рассказали, что в жару лучше не пить кофе и алкоголь
Фото: flickr.com by Фотография розового шербета is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В жаркую погоду лучше не употреблять крепкий кофе и алкоголь. Эти напитки стимулируют выделение мочи и потерю жидкости. В результате возрастает риск сгущения крови и образования тромбов. Много кофеина также в энергетиках, поэтому их в жару тоже лучше не использовать", — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, лучше всего для восполнения баланса подходит минеральная вода с невысокой степенью минерализации. Обычно она обозначается как столовая минеральная вода и лучше, если она будет комнатной температуры.

В обычную воду можно добавить лимон, ягоды, фрукты или мяту. Можно пить травяные чаи. Для людей старшего возраста и детей можно приготовить отвар из сухофруктов.

"Нужно залить курагу, изюм или чернослив кипятком, дать настояться. Можно оставить на ночь. Только не добавляйте сахар, иначе пользы будет меньше. Таким напитком можно и утолить жажду, и получить необходимые минеральные вещества. В отвар из сухофруктов перейдет калий, другие полезные минеральные вещества", — порекомендовала эксперт.

Она рассказала, что средняя потребность в воде около 30 г на килограмм массы тела. Но в жару она возрастает и составляет около 40 г.

Например, человеку с весом 60 кг нужно выпивать 1,8 л воды в день, а в жаркую погоду — 2,4 л. При этом, чем активнее человек двигается и чем выше температура воздуха, тем больше нужно жидкости, сообщает сайт aif.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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