Кардиолог советует включить в рацион семена ячменя для предотвращения диабета

Для снижения вероятности возникновения диабета важно внести в рацион семена ячменя, как посоветовал врач-кардиолог Герман Гендельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Он подчеркнул, что данный растительный продукт не содержит холестерола, но крайне богат грубыми пищевыми волокнами.
"Они не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек", — заметил Герман Гендельман.
Следует отметить, что семена ячменя богаты марганцем, который способствует повышению чувствительности клеток к инсулину и снижению уровня сахара в крови.
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