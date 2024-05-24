Кардиолог советует включить в рацион семена ячменя для предотвращения диабета

Врач Гендельман: в ячмене отсутствует холестерол

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для снижения вероятности возникновения диабета важно внести в рацион семена ячменя, как посоветовал врач-кардиолог Герман Гендельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Austria

Он подчеркнул, что данный растительный продукт не содержит холестерола, но крайне богат грубыми пищевыми волокнами.

"Они не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек", — заметил Герман Гендельман.

Следует отметить, что семена ячменя богаты марганцем, который способствует повышению чувствительности клеток к инсулину и снижению уровня сахара в крови.