Гастроэнтеролог посоветовала пожилым людям исключить сосиски из рациона

Врач Дианова: в сосисках много соли, которая вредна для сердечно-сосудистой системы

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендует пожилым людям старше 60 лет очень тщательно подходить к выбору пищи в ежедневном рационе. Это обусловлено тем, что у них часто встречаются хронические заболевания, при которых им следует избегать определённых продуктов.

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По мнению специалиста, данный продукт имеет высокое содержание соли, что может быть вредно для работы сердечно-сосудистой системы. Поэтому нужно избегать его употребления при проблемах с сосудами, сердцем, а также артериальным давлением.

"У них может быть хроническая сердечная недостаточность. А в сосисках содержится очень много соли, они не очень подходят людям с такой патологией для ежедневного употребления", -уточнила врач в беседе с "Москва 24".

Более того, в составе сосисок присутствуют пищевые добавки, которые могут оказывать негативное воздействие на общее состояние здоровья, а также негативно влиять на функционирование поджелудочной железы и печени.