Ортопед Шафиев: идеальная летняя обувь должна позволять ногам "дышать"

Совсем немного осталось до наступления лета. На что обратить внимание при выборе летней обуви для прогулок, рассказал травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев.
Первое, на что необходимо обратить внимание — это материал обуви.
"Один из ключевых аспектов — материал. Кожа и ткань превосходят синтетические аналоги за счет, например, воздухопроницаемости. Также кожа обеспечивает гибкость, позволяя избежать мозолей и натёртостей, а ткань (особенно хлопок и лён) помогает естественной терморегуляции", — пояснил эксперт.
Не стоит забывать о необходимости поддержки свода стопы. Обувь должна иметь хорошую амортизацию, чтобы снижалась нагрузка на суставы и позвоночник. Врач посоветовал отказаться от вариантов с полным отсутствием каблука. Лучше выбирать каблук высотой от 2 до 4 сантиметров.
Помимо этого, нужно помнить о надёжной фиксации обуви. При выборе босоножек и сандалий лучше отдать предпочтение моделям с крепкими ремешками с возможностью регулировки.
Идеальная летняя обувь, по мнению эксперта, должна давать ногам "дышать". С этим хорошо справляются модели с перфорацией и сетчатыми вставками, пишут "Вести Подмосковья”.
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