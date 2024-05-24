Ортопед Шафиев: идеальная летняя обувь должна позволять ногам "дышать"

Россиянам рассказали, как выбрать правильную летнюю обувь

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Совсем немного осталось до наступления лета. На что обратить внимание при выборе летней обуви для прогулок, рассказал травматолог-ортопед, врач ЛФК и спортивной медицины ФНКЦ ФМБА России Эйваз Шафиев.

Фото: flickr.com by Дэн Фой is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Первое, на что необходимо обратить внимание — это материал обуви.

"Один из ключевых аспектов — материал. Кожа и ткань превосходят синтетические аналоги за счет, например, воздухопроницаемости. Также кожа обеспечивает гибкость, позволяя избежать мозолей и натёртостей, а ткань (особенно хлопок и лён) помогает естественной терморегуляции", — пояснил эксперт.

Не стоит забывать о необходимости поддержки свода стопы. Обувь должна иметь хорошую амортизацию, чтобы снижалась нагрузка на суставы и позвоночник. Врач посоветовал отказаться от вариантов с полным отсутствием каблука. Лучше выбирать каблук высотой от 2 до 4 сантиметров.

Помимо этого, нужно помнить о надёжной фиксации обуви. При выборе босоножек и сандалий лучше отдать предпочтение моделям с крепкими ремешками с возможностью регулировки.

Идеальная летняя обувь, по мнению эксперта, должна давать ногам "дышать". С этим хорошо справляются модели с перфорацией и сетчатыми вставками, пишут "Вести Подмосковья”.