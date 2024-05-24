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Помимо ковида: раскрыты страшные заболевания, способные вызвать потерю обоняния

Врач Яковлева: утрата обоняния может указывать на наличие шизофрении или депрессии

1:36
Здоровье

По словам врача-отоларинголога Анны Яковлевой, потеря обоняния не всегда указывает на COVID-19, а может быть признаком различных инфекций и заболеваний, как сообщает газета "Вечерняя Москва".

Врач Яковлева: утрата обоняния может указывать на наличие шизофрении или депрессии
Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Хронические заболевания, такие как риносинуситы, полипы в носу и аллергические риниты, могут вызвать аналогичные симптомы, когда отекают носовые раковины, блокируя обонятельную зону.

Потеря обоняния может быть обусловлена болезнью Альцгеймера и сахарным диабетом. Также возможны такие причины, как черепно-мозговая травма или осложнения после операции на головном мозге. У женщин утрата обоняния может произойти из-за гормональных изменений в период беременности или менопаузы.

"При старении организма обоняние тоже постепенно снижается. Происходит потеря площади обонятельного рецептора и нарушаются нервные связи слизистой носа и мозга. Количество нервных клеток уменьшается. Часть мозга, отвечающая за восприятие обоняния, со временем теряет свои нейроны. И пожилые люди становятся неспособны чётко различать тонкие ароматы и вкус пищи", — объяснила Анна Яковлева.

Существуют и более серьёзные причины утраты обоняния, такие как шизофрения, депрессия и биполярное расстройство. В некоторых случаях это может привести к возникновению обонятельных галлюцинаций. Специалист советует не откладывать посещение оториноларинголога при утрате обоняния.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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