Волосы будут здороы, как никогда: делайте эти две вещи, и у вас всегда будет красивая причёска — дерматолог

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова настаивает на использовании под палящим солнцем специальных средств с ультрафиолетовыми фильтрами.
Добиться белёсого цвета волос, как при мелировании, с помощью летнего солнца вполне вероятно. Лишь бы такой способ осветления не оставил голову без волосяного покрова, говорит медик.
"Стержень волоса высушивается, они быстрее будут подламываться, и потом волосы больше будут сечься. Не очень хорошо, если обгорает волосистая часть головы, тогда возможно выпадение волос. Есть специальные ухаживающие спреи с ультрафиолетовыми фильтрами. Волосы обрабатывают бальзамом, солнцезащитный спрей наносят, и все хорошо происходит", — рекомендует Татьяна Егорова.
В выборе способа защиты волос, оказывается, играет роль угол падения солнечных лучей.
"В средней полосе достаточно спреев. У нас не настолько агрессивное солнце. И угол падения солнечных лучей непрямой. А когда прямой угол падения солнечных лучей, в Эмиратах, например — все выжигается, там нужно защищаться шляпами, и спреями, и всем на свете. Это уже риски возникновения меланом, на волосистой части головы есть родинки, которые надо защищать, которые не должны подвергаться солнечной инсоляции", — напомнила доктор.
Лучшей защитой от палящего солнца дерматолог считает для себя тканевые головные уборы- косынки, шляпы и банданы.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.