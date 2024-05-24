Волосы будут здороы, как никогда: делайте эти две вещи, и у вас всегда будет красивая причёска — дерматолог

Врач Татьяна Егорова: если без головного убора, то с защитным спреем

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова настаивает на использовании под палящим солнцем специальных средств с ультрафиолетовыми фильтрами.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Добиться белёсого цвета волос, как при мелировании, с помощью летнего солнца вполне вероятно. Лишь бы такой способ осветления не оставил голову без волосяного покрова, говорит медик.

"Стержень волоса высушивается, они быстрее будут подламываться, и потом волосы больше будут сечься. Не очень хорошо, если обгорает волосистая часть головы, тогда возможно выпадение волос. Есть специальные ухаживающие спреи с ультрафиолетовыми фильтрами. Волосы обрабатывают бальзамом, солнцезащитный спрей наносят, и все хорошо происходит", — рекомендует Татьяна Егорова.

В выборе способа защиты волос, оказывается, играет роль угол падения солнечных лучей.

"В средней полосе достаточно спреев. У нас не настолько агрессивное солнце. И угол падения солнечных лучей непрямой. А когда прямой угол падения солнечных лучей, в Эмиратах, например — все выжигается, там нужно защищаться шляпами, и спреями, и всем на свете. Это уже риски возникновения меланом, на волосистой части головы есть родинки, которые надо защищать, которые не должны подвергаться солнечной инсоляции", — напомнила доктор.

Лучшей защитой от палящего солнца дерматолог считает для себя тканевые головные уборы- косынки, шляпы и банданы.

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