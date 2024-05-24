Neurology: употребление ультра-обработанных продуктов повышает риск развития инсульта на 8% и увеличивает проявления когнитивных нарушений на 16%

Учёные из Бостона выяснили, что если человек ест много ультра-обработанных продуктов, то это повышает риск развития инсульта на 8%.
Учёные проанализировали рациона питания 30 239 человек старше 45 лет. Сначала они выяснили, сколько ультра-обработанных продуктов употребляют в день участники исследования. Ультра-обработанная пища — это продукты, произведённые в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов, например, фастфуд, чипсы, мороженное, сладкая газировка. В них содержатся эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.
Учёные наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет. За этот период у 768 человек появились когнитивные нарушения, а у 1108 человек случился инсульт.
Учёные сделали подсчёт, что у людей, которые употребляли много ультра-обработанных продуктов риск развития когнитивных нарушений на 16% выше. Злоупотребление такой пищей повысило риск возникновения инсульта на 8%. А вот у людей, которые употребляли больше необработанных и минимально обработанных продуктов, например, овощей, фруктов, орехов и рыбы, риск инсульта был на 9% ниже, пишет журнал Neurology.
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