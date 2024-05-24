Neurology: употребление ультра-обработанных продуктов повышает риск развития инсульта на 8% и увеличивает проявления когнитивных нарушений на 16%

Учёные выяснили, что фастфуд, мороженное и газировка увеличивают риск инсульта

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Бостона выяснили, что если человек ест много ультра-обработанных продуктов, то это повышает риск развития инсульта на 8%.

Фото: unsplash.com by Хавьер Молина is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Учёные проанализировали рациона питания 30 239 человек старше 45 лет. Сначала они выяснили, сколько ультра-обработанных продуктов употребляют в день участники исследования. Ультра-обработанная пища — это продукты, произведённые в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных ингредиентов, например, фастфуд, чипсы, мороженное, сладкая газировка. В них содержатся эмульгаторы, загустители и искусственные ароматизаторы.

Учёные наблюдали за испытуемыми в течение 11 лет. За этот период у 768 человек появились когнитивные нарушения, а у 1108 человек случился инсульт.

Учёные сделали подсчёт, что у людей, которые употребляли много ультра-обработанных продуктов риск развития когнитивных нарушений на 16% выше. Злоупотребление такой пищей повысило риск возникновения инсульта на 8%. А вот у людей, которые употребляли больше необработанных и минимально обработанных продуктов, например, овощей, фруктов, орехов и рыбы, риск инсульта был на 9% ниже, пишет журнал Neurology.