Доктор Вяльба: проблемы с самооценкой может быть признаком невроза

Психотерапевт Юрий Вяльба рассказал о признаках невроза. По его словам, невроз может проявляться частыми сменами настроения, тревогой, нерешительностью, утомляемостью и апатией, а также депрессией, паническими атаками, плаксивостью и раздражительностью.
В разговоре с сайтом aif.ru во вторник, 14 мая, эксперт также рассказал, что к симптомам невроза относятся проблемы в общении, эмоциональное напряжение без понятных причин, деструктивное поведение, травматичность.
Он рассказал, что это может быть связано с привязанностью к ситуации или отсутствия независимости.
Кроме того, хронические переживания тревоги, навязчивой тревоги, ритуализма, обиды и навязчивой вины могут указывать на невроз.
Физически невроз может проявляться кожным зудом, головными болями, болями в сердце, проблемами с кишечником, расстройствами аппетита (булимия или булимия), нарушениями сна.
Тревогу можно уменьшить самостоятельно, а также с помощью профессионала, психотерапевта.
Эксперты призвали людей регулярно спать не менее восьми часов в день и включать в свой рацион больше свежих фруктов и овощей.
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