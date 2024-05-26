Доктор Вяльба: проблемы с самооценкой может быть признаком невроза

Врач перечислил основные признаки невроза

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психотерапевт Юрий Вяльба рассказал о признаках невроза. По его словам, невроз может проявляться частыми сменами настроения, тревогой, нерешительностью, утомляемостью и апатией, а также депрессией, паническими атаками, плаксивостью и раздражительностью.

НЕВРОЗ / НЕВРОТИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО причины, симптомы, лечение невроза | Панические атаки

В разговоре с сайтом aif.ru во вторник, 14 мая, эксперт также рассказал, что к симптомам невроза относятся проблемы в общении, эмоциональное напряжение без понятных причин, деструктивное поведение, травматичность.

Он рассказал, что это может быть связано с привязанностью к ситуации или отсутствия независимости.

Кроме того, хронические переживания тревоги, навязчивой тревоги, ритуализма, обиды и навязчивой вины могут указывать на невроз.

Физически невроз может проявляться кожным зудом, головными болями, болями в сердце, проблемами с кишечником, расстройствами аппетита (булимия или булимия), нарушениями сна.

Тревогу можно уменьшить самостоятельно, а также с помощью профессионала, психотерапевта.

Эксперты призвали людей регулярно спать не менее восьми часов в день и включать в свой рацион больше свежих фруктов и овощей.