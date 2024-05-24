Устраняет головную боль и повышает иммунитет: чем ещё полезен чай из эстрагона

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Чай из эстрагона полезен для сердца и нервной системы

1:09
Здоровье

Эстрагон способствует улучшению аппетита и благотворно влияет на работу кишечника и сердечно-сосудистой системы.

Чай из эстрагона полезен для сердца и нервной системы
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Несмотря на то, что эстрагон относится к роду полыни, он обладает очень приятным вкусом и широко используется в кулинарии.

Польза чая из эстрагона

Чай с эстрагоном благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, стимулирует иммунитет, помогает справиться с начальными проявлениями простудных заболеваний, уменьшает головные боли, оказывает мягкое седативное действие.

Эстрагон — это трава, которая содержит каротин, эфирное масло, алкалоиды, флавоноиды, аскорбиновую кислоту и кумарины, а также магний, натрий и фосфор. Употребление эстрагона способствует улучшению аппетита, обмена веществ и лучшему усвоению тяжелых мясных блюд.

Эстрагон помогает легче справиться с летним зноем. Чай благотворно влияет на организм при алкогольной интоксикации, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервы, снимает головные и зубные боли.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
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