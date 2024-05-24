Устраняет головную боль и повышает иммунитет: чем ещё полезен чай из эстрагона

Чай из эстрагона полезен для сердца и нервной системы

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эстрагон способствует улучшению аппетита и благотворно влияет на работу кишечника и сердечно-сосудистой системы.

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Несмотря на то, что эстрагон относится к роду полыни, он обладает очень приятным вкусом и широко используется в кулинарии.

Польза чая из эстрагона

Чай с эстрагоном благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, стимулирует иммунитет, помогает справиться с начальными проявлениями простудных заболеваний, уменьшает головные боли, оказывает мягкое седативное действие.

Эстрагон — это трава, которая содержит каротин, эфирное масло, алкалоиды, флавоноиды, аскорбиновую кислоту и кумарины, а также магний, натрий и фосфор. Употребление эстрагона способствует улучшению аппетита, обмена веществ и лучшему усвоению тяжелых мясных блюд.

Эстрагон помогает легче справиться с летним зноем. Чай благотворно влияет на организм при алкогольной интоксикации, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, успокаивает нервы, снимает головные и зубные боли.