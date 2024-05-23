Раскрыто, сколько россиян придерживаются ЗОЖ

Результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения, показали, что 88% россиян придерживаются здорового образа жизни, включающего в себя правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. 35% опрошенных придерживаются этих принципов только время от времени, в то время как лишь 11% заявили, что совсем не следуют здоровому образу жизни.
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Интересный факт: 33% россиян оценивают своё состояние здоровья как хорошее, 49% — удовлетворительное, а 16% испытывают серьёзные беспокойства по этому поводу.
По мнению россиян, здоровый образ жизни напрямую связан с психологическим благополучием, активностью (20%), поддержанием режима труда и отдыха (13%) и регулярными медицинскими осмотрами (10%).
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения;
планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.