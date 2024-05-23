Раскрыто, сколько россиян придерживаются ЗОЖ

ВЦИОМ: большинство россиян стараются соблюдать ЗОЖ

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения, показали, что 88% россиян придерживаются здорового образа жизни, включающего в себя правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. 35% опрошенных придерживаются этих принципов только время от времени, в то время как лишь 11% заявили, что совсем не следуют здоровому образу жизни.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Интересный факт: 33% россиян оценивают своё состояние здоровья как хорошее, 49% — удовлетворительное, а 16% испытывают серьёзные беспокойства по этому поводу.

По мнению россиян, здоровый образ жизни напрямую связан с психологическим благополучием, активностью (20%), поддержанием режима труда и отдыха (13%) и регулярными медицинскими осмотрами (10%).