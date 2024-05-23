The Conversation: при тренировках мышцы вырабатывают миокин, который помогает иммунным клеткам бороться с раковыми клетками

Регулярные тренировки могут помочь иммунным клеткам бороться с клетками рака

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярные физические упражнения положительно влияют на иммунные клетки.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Профессор факультета лечебной физкультуры и спортивной медицины Роба Ньютона из Университета Эдиут Коуэн рассказал, что был проведён эксперимент с мышами. Он показал, что при тренировках мышцы вырабатывают миокин.

Миокин — это сигнальные молекулы, прикрепляющиеся к иммунным клеткам. Они помогают им противостоять раковым клеткам и заставляют клетки рака замедлить рост.

По словам учёного, чем больше мышечная масса, тем больше этих молекул вырабатывается во время тренировок. К тому же, физические упражнения могут помочь облегчить побочные эффекты при лечении рака, передаёт The Conversation.