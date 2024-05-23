Терапевт Шевченко: после укуса клеща в течение месяца необходимо следить за температурой тела и за местом укуса

Врач-терапевт посоветовала следить за температурой тела после укуса клеща

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По сообщению Роспотребнадзора по Новосибирской области в больницы с начала сезона активности клещей уже обратилось 1532 человека по поводу укуса этими паукообразными.

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Врач-терапевт клиники "Евромед" Вера Шевченко рассказала, что если клещ уже укусил и проник под кожу, нужно обратиться в больницу, чтобы его удалили и забрали на анализ.

Если же вы не можете приехать в больницу, то врач посоветовала воспользоваться специальными устройствами для удаления клеща, которые можно купить в магазинах. Можно также использовать нитку, с её помощью медленно и осторожно выкрутить клеща, стараясь не повредить его.

"После удаления этого клеща следует поместить в баночку во влажную ткань и доставить для анализа в ближайшую лабораторию", — пояснила Шевченко.

Она посоветовала после укуса в течение месяца следить за температурой тела, так как клещевой энцефалит проявляется повышением температуры. Если же клещ был заражён боррелиозом, то на месте укуса появится покраснение, которое расползается вокруг него кольцом, пишет Nsk.om1.ru.

При походах в лес, парки и другие места возможного обитания клеща лучше надеть закрытую одежду и пользоваться репеллентами, посоветовала врач.

Главный способ защиты от клещевого энцефалита — это вакцинация. Её лучше начинать с приходом первых холодов.

"Вакцинируются первые пациенты, когда ложится первый снег и исключается заползание клеща, потому что там есть своя определённая схема, где вакцинируемому запрещается контактировать с клещом 28 дней. И после введения первой, второй вакцины по 14 дней запрещено посещение мест обитания клеща, и тем более не допускается укус", — разъяснила врач.