Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как маскировать признаки усталости после бессонной ночи всего за двадцать минут
У отелей в Турции будут отбирать пляжи
Разбираемся, любит ли лук золу
Ягодно-банановый смузи с овсянкой: как приготовить
Средняя цена аренды дома этим летом — 150 тысяч рублей в месяц
Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским
Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку: "Упс"
РСА представил обновлённые справочники: цены на автозапчасти снизились на 4%
Разработано биоудобрение на основе бактерий штамма Nocardia mangyaensis NH1
Терапевт Шевченко: после укуса клеща в течение месяца необходимо следить за температурой тела и за местом укуса

Врач-терапевт посоветовала следить за температурой тела после укуса клеща

1:58
Здоровье

По сообщению Роспотребнадзора по Новосибирской области в больницы с начала сезона активности клещей уже обратилось 1532 человека по поводу укуса этими паукообразными.

Врач-терапевт посоветовала следить за температурой тела после укуса клеща
Фото: commons.wikimedia.org by Навахо is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Врач-терапевт клиники "Евромед" Вера Шевченко рассказала, что если клещ уже укусил и проник под кожу, нужно обратиться в больницу, чтобы его удалили и забрали на анализ.

Если же вы не можете приехать в больницу, то врач посоветовала воспользоваться специальными устройствами для удаления клеща, которые можно купить в магазинах. Можно также использовать нитку, с её помощью медленно и осторожно выкрутить клеща, стараясь не повредить его.

"После удаления этого клеща следует поместить в баночку во влажную ткань и доставить для анализа в ближайшую лабораторию", — пояснила Шевченко.

Она посоветовала после укуса в течение месяца следить за температурой тела, так как клещевой энцефалит проявляется повышением температуры. Если же клещ был заражён боррелиозом, то на месте укуса появится покраснение, которое расползается вокруг него кольцом, пишет Nsk.om1.ru.

При походах в лес, парки и другие места возможного обитания клеща лучше надеть закрытую одежду и пользоваться репеллентами, посоветовала врач.

Главный способ защиты от клещевого энцефалита — это вакцинация. Её лучше начинать с приходом первых холодов.

"Вакцинируются первые пациенты, когда ложится первый снег и исключается заползание клеща, потому что там есть своя определённая схема, где вакцинируемому запрещается контактировать с клещом 28 дней. И после введения первой, второй вакцины по 14 дней запрещено посещение мест обитания клеща, и тем более не допускается укус", — разъяснила врач.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска
Четыре метода, которые не помогают сбросить вес, но вы все еще используете
Веганский миндальный смузи: напиток с нежным кремовым вкусом
Норвегия с 29 мая запретит въезд гражданам России
Психолог рассказал, почему вокальные конкурсы на ТВ столь популярны
Несколько интересных фактов о кошках
В ГИБДД уточнили, в каких случаях ОСАГО не покрывает ущерб в ДТП
Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин
Комедия "Верные друзья" чуть не отправилась на полку
SpaceX показала видеозвонок на смартфон через спутники Starlink
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников