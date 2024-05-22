Раскрыт самый результативный способ отказа от алкоголя и излечения от алкоголизма

Хирург Умнов: только врачи способны помочь с проблемой алкогольной зависимости

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, утверждает, что лучший способ избавиться от привычки пить водку — обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

Врач уточнил, что процесс лечения включает в себя ряд этапов: сначала происходит очищение организма от токсинов, а затем пациент проходит реабилитацию в специализированных центрах.

"Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причём чем раньше это произойдёт, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он "бросит пить", — объяснил Александр Умнов в интервью для NEWS. ru.

По словам специалиста, данный спиртной напиток наносит вред печени, поджелудочной железе, сердечно-сосудистой системе, особенно затрагивая мозг. Кроме того, водка способствует развитию панкреатита и сахарного диабета, а печень теряет способность очищать организм от токсинов.