Раскрыт самый результативный способ отказа от алкоголя и излечения от алкоголизма

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Хирург Умнов: только врачи способны помочь с проблемой алкогольной зависимости

1:08
Здоровье

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, утверждает, что лучший способ избавиться от привычки пить водку — обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Хирург Умнов: только врачи способны помочь с проблемой алкогольной зависимости
Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

Врач уточнил, что процесс лечения включает в себя ряд этапов: сначала происходит очищение организма от токсинов, а затем пациент проходит реабилитацию в специализированных центрах.

"Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причём чем раньше это произойдёт, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он "бросит пить", — объяснил Александр Умнов в интервью для NEWS. ru.

По словам специалиста, данный спиртной напиток наносит вред печени, поджелудочной железе, сердечно-сосудистой системе, особенно затрагивая мозг. Кроме того, водка способствует развитию панкреатита и сахарного диабета, а печень теряет способность очищать организм от токсинов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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