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Психотерапевт раскрыла две причины появления синдрома хронической усталости

Врач Крашкина: цитомегаловирус может стать причиной синдрома хронической усталости

1:02
Здоровье

Вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус могут спровоцировать развитие синдрома хронической усталости (СХУ) у своих носителей. Такое заявление сделала врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Врач Крашкина: цитомегаловирус может стать причиной синдрома хронической усталости
Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Существует несколько версий возникновения СХУ, например связь с вирусами или инфекциями, гриппом или отравлением пестицидами", — уточнила Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

Среди других предполагаемых причин для СХУ она указала на хронические заболевания, эмоциональные расстройства, неправильный образ жизни, вредное питание, плохую экологию, а также некоторые другие вирусы и инфекции. Крашкина рекомендовала обращаться за помощью к терапевту при подозрениях на данный синдром, чтобы тот мог направить пациента к необходимым специалистам в зависимости от симптомов. К ним относятся иммунолог, эндокринолог, невропатолог, психотерапевт и другие медицинские специалисты.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
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Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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