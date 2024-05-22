Психотерапевт раскрыла две причины появления синдрома хронической усталости

Вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус могут спровоцировать развитие синдрома хронической усталости (СХУ) у своих носителей. Такое заявление сделала врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
"Существует несколько версий возникновения СХУ, например связь с вирусами или инфекциями, гриппом или отравлением пестицидами", — уточнила Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
Среди других предполагаемых причин для СХУ она указала на хронические заболевания, эмоциональные расстройства, неправильный образ жизни, вредное питание, плохую экологию, а также некоторые другие вирусы и инфекции. Крашкина рекомендовала обращаться за помощью к терапевту при подозрениях на данный синдром, чтобы тот мог направить пациента к необходимым специалистам в зависимости от симптомов. К ним относятся иммунолог, эндокринолог, невропатолог, психотерапевт и другие медицинские специалисты.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.