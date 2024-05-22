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Можно ли есть горячую пищу: предостережение от диетологов

Горячая еда может увеличить риск развития рака пищевода

1:09
Здоровье

Многие люди любят есть горячую пищу. Вредно это для здоровья или нет?

Горячая еда может увеличить риск развития рака пищевода
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Безопасно ли есть горячую пищу

Диетологи не рекомендуют употреблять очень горячую пищу. Вы можете получить риск ожога пищевода. В лучшем случае может возникнуть боль при глотании в течение нескольких дней, а в худшем — госпитализация и длительное лечение.

Ожоги от еды могут вызвать рубцевание пищевода. Кроме того, постоянно употребляя горячую пищу, вы подвергаете свою жизнь опасности. Употребление слишком горячей пищи повышает риск развития рака гортани и пищевода.

Любая горячая пища или жидкость, по мнению диетологов, может раздражать слизистую оболочку горла и пищевода.

Какая температура пищи допустима и безопасна для здоровья

Пища с температурой выше 60 градусов оказывает негативное влияние на желудок. Согласно научным исследованиям, она удваивает риск развития рака пищевода. Поэтому пища должна быть либо теплой, либо нейтральной температуры.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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