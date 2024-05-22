Можно ли есть горячую пищу: предостережение от диетологов

Горячая еда может увеличить риск развития рака пищевода

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди любят есть горячую пищу. Вредно это для здоровья или нет?

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Безопасно ли есть горячую пищу

Диетологи не рекомендуют употреблять очень горячую пищу. Вы можете получить риск ожога пищевода. В лучшем случае может возникнуть боль при глотании в течение нескольких дней, а в худшем — госпитализация и длительное лечение.

Ожоги от еды могут вызвать рубцевание пищевода. Кроме того, постоянно употребляя горячую пищу, вы подвергаете свою жизнь опасности. Употребление слишком горячей пищи повышает риск развития рака гортани и пищевода.

Любая горячая пища или жидкость, по мнению диетологов, может раздражать слизистую оболочку горла и пищевода.

Какая температура пищи допустима и безопасна для здоровья

Пища с температурой выше 60 градусов оказывает негативное влияние на желудок. Согласно научным исследованиям, она удваивает риск развития рака пищевода. Поэтому пища должна быть либо теплой, либо нейтральной температуры.