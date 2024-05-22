Можно ли есть горячую пищу: предостережение от диетологов

Многие люди любят есть горячую пищу. Вредно это для здоровья или нет?
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Безопасно ли есть горячую пищу
Диетологи не рекомендуют употреблять очень горячую пищу. Вы можете получить риск ожога пищевода. В лучшем случае может возникнуть боль при глотании в течение нескольких дней, а в худшем — госпитализация и длительное лечение.
Ожоги от еды могут вызвать рубцевание пищевода. Кроме того, постоянно употребляя горячую пищу, вы подвергаете свою жизнь опасности. Употребление слишком горячей пищи повышает риск развития рака гортани и пищевода.
Любая горячая пища или жидкость, по мнению диетологов, может раздражать слизистую оболочку горла и пищевода.
Какая температура пищи допустима и безопасна для здоровья
Пища с температурой выше 60 градусов оказывает негативное влияние на желудок. Согласно научным исследованиям, она удваивает риск развития рака пищевода. Поэтому пища должна быть либо теплой, либо нейтральной температуры.
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