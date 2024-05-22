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Fox News: проглоченная жевательная резинка может вызвать вздутие живота, дискомфорт в кишечнике, а также его непроходимость

Привычка проглатывать жвачку может стать причиной непроходимости кишечника

0:53
Здоровье

Жевательная резинка при проглатывании может стать причиной непроходимости кишечника.

Привычка проглатывать жвачку может стать причиной непроходимости кишечника
Фото: flickr.com by Джон Роулинсон is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Гастроэнтеролог Ари Ламет и педиатр Керри Фроммер Файрстейни рассказали, что, как правило, жвачка при проглатывании не представляет опасности. По словам гастроэнтеролога, жвачка, не перевариваясь, выводится естественным путём. Но иногда она может вызвать непроходимость кишечника.

"Если вы перенесли операцию на желудочно-кишечном тракте или ранее испытывали закупорку, лучше избегать глотания жвачки", — порекомендовал гастроэнтеролог.

Педиатр Файрстейн также добавила, что непроходимость может возникнуть, если человек часто проглатывает жвачки. Кроме того, эта привычка может стать причиной вздутия живота и дискомфорта в кишечнике, передаёт Fox News.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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