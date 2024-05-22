The Conversation: жёсткая вода может стать причиной перхоти и шелушения кожи

Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жёсткая вода может спровоцировать перхоть, сухость и шелушения на коже.

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии Университета штата Айова в США Тимоти Эллис рассказал, что в жёсткой воде повышено содержание растворённых минералов. Их количество в водопроводе в разных регионах отличается.

Жёсткая вода может вызывать сухость кожи, так как минералы, которые в ней содержатся, уменьшают содержание влаги в коже и вызывают отложения, которые закупоривают поры. Отложения минералов могут появиться на волосах и коже головы, тем самым закупоривая волосяные фолликулы. Это может стать причиной перхоти и замедления роста волос, пишет издание The Conversation.