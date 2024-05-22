Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи рассказали о "собачьих глазах"
Владислав Жемчугов: к ковиду нужно просто быть готовыми
Зрители остались недовольны игрой Полины Гагариной в "Красных линиях"
Туристы из Польши заменили украинцев в Турции
Экспертное мнение о том, как вернуть волосам здоровье после родов
Дизайнер объяснила, с чего начать расхламление кухни
Салат "Пина колада" с рисом, ананасами и кокосом: удивите гостей
Ветеринары рассказали о правилах использования средств от клещей
Искусство сушки: как достичь идеальной формы
The Conversation: жёсткая вода может стать причиной перхоти и шелушения кожи

Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды

0:49
Здоровье

Жёсткая вода может спровоцировать перхоть, сухость и шелушения на коже.

Перхоть, сухость и шелушение кожи могут возникнуть из-за жёсткой воды
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Доцент кафедры гражданского строительства и экологической инженерии Университета штата Айова в США Тимоти Эллис рассказал, что в жёсткой воде повышено содержание растворённых минералов. Их количество в водопроводе в разных регионах отличается.

Жёсткая вода может вызывать сухость кожи, так как минералы, которые в ней содержатся, уменьшают содержание влаги в коже и вызывают отложения, которые закупоривают поры. Отложения минералов могут появиться на волосах и коже головы, тем самым закупоривая волосяные фолликулы. Это может стать причиной перхоти и замедления роста волос, пишет издание The Conversation.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Копорева Наталья
Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Чачанидзе Елена
Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater Дмитрий Плотников Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Последние материалы
Эксперт по ЖКХ Федорук оценил последствия роста штрафов против коммунальщиков
Врач-онколог рассказала, сможет ли Кейт Миддлтон восстановиться после химиотерапии
"Нехорошее лето Киева". Такер Карлсон поговорил с основателем ЧВК Blackwater
Фридман требует от Люксембурга выплатить ему $15,8 млрд за конфискованные активы
Рассказываем, что делать с травой
Открыт новый способ противодействия бактерий антибиотикам — симбиоз с грибами
В фильме "Любовь и голуби" есть необычные персонажи
Политолог Коваленко: на Украине больше не смогут принимать законы и соглашения
Минуты или шаги: в чём лучше измерять физическую активность
В чем смысл спортивного питания?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников