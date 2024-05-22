Medical Xpress: учёные из Германии обнаружили, что жара по ночам увеличивает риск возникновения инсультов на 7%

Учёные выяснили, что ночная жара повышает риск инсульта

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе исследования учёные из Германии выяснили, что жара по ночам увеличивает риск возникновения инсульта.

Фото: flickr.com by Zach Dischner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Изменение климата ведёт к тому, что температура воздуха ночью растёт быстрее, чем температура днём и это плохо сказывается на здоровье. Исследователи из Центра имени Гельмгольца в Мюнхене и Университетской больницы Аугсбурга обнаружили, что при ночной жаре риск возникновения инсульта на 7% выше. Наиболее уязвимы люди пожилого возраста и женщины.

В планах у учёных разработать рекомендательные меры по профилактике инсультов, а также найти решения, которые помогут снизить уровень жары в городах, пишет Medical Xpress.