Medical Xpress: учёные из Германии обнаружили, что жара по ночам увеличивает риск возникновения инсультов на 7%

В ходе исследования учёные из Германии выяснили, что жара по ночам увеличивает риск возникновения инсульта.
Фото: flickr.com by Zach Dischner is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Изменение климата ведёт к тому, что температура воздуха ночью растёт быстрее, чем температура днём и это плохо сказывается на здоровье. Исследователи из Центра имени Гельмгольца в Мюнхене и Университетской больницы Аугсбурга обнаружили, что при ночной жаре риск возникновения инсульта на 7% выше. Наиболее уязвимы люди пожилого возраста и женщины.
В планах у учёных разработать рекомендательные меры по профилактике инсультов, а также найти решения, которые помогут снизить уровень жары в городах, пишет Medical Xpress.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.