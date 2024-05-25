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Врач-терапевт раскрыла симптомы боли в почках

Врач Бурнацкая: почечная боль нередко иррадирует в спину

1:24
Здоровье

Терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая объяснила, что боль в почках обычно происходит от переохлаждения или растяжения мышц, в то время как боль в позвоночнике возникает после длительных физических нагрузок. Она отметила, что почечная боль может иррадировать в спину, что иногда осложняет её диагностику, поскольку человек путает с болью в позвоночнике.

Врач Бурнацкая: почечная боль нередко иррадирует в спину
Фото: wikimedia.org by Beat Ruest is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Идентифицировать происхождение боли можно по определенным симптомам. Так, почки провоцируют ноющую или резкую боль, но постоянную и не зависящую от положения тела. Зачастую почечная боль имеет односторонний характер", — пояснила Светлана Бурнацкая.

Терапевт подчеркнула, что боль в почках может возникнуть из-за переохлаждения и развития таких заболеваний, как мочекаменная болезнь, пиелонефрит, болезнь почечных клубочков и почечная недостаточность. Также она отметила, что боль может распространяться в нижнюю часть спины, в случае поражения обеих частей органа.

Врач также отметила, что при заболеваниях почек часто наблюдаются повышение температуры, озноб, мочевой синдром, лёгкая отёчность век. Подобные симптомы, включая болевые ощущения в подвздошной области, свидетельствуют о наличии патологий в работе почек.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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