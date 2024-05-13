Учёные определили, какой именно хлеб станет более полезным при замораживании

Доктор Павлова: замороженный домашний хлеб станет более полезным

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб становится более полезным, при условии, что он будет храниться в холодильнике, но есть один важный момент. Об этом сообщает доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова, ссылаясь на исследования учёных.

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"При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию. Благодаря такой форме он легче переваривается, а глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес", — заметила Зухра Павлова в Telegram-канале.

Последующее замораживание превращает желатинизированный крахмал в более устойчивый, что затрудняет его переваривание и снижает выделение сахара. Это снижает вероятность резкого изменения уровня инсулина. Специалист отметила, что замораживание в два раза эффективнее, чем охлаждение в холодильнике.

Данный способ применим не ко всем видам хлебобулочных изделий, а лишь к домашней выпечке, поскольку это зависит от ингредиентов и технологии приготовления, пояснила Павлова. Врач не исключает, что в промышленном производстве также могут быть подходящие для заморозки варианты, но на данный момент у учёных нет однозначного ответа на данный вопрос.

"Я же рекомендую есть цельнозерновой хлеб. В нём не так много углеводов, как в обычном белом. Одного кусочка в приём пищи вполне достаточно", — подытожила Зухра Павлова.