Врач назвала полезную дозу арахиса для человека

Диетолог Анна Цуканова поделилась информацией о том, сколько арахиса рекомендуется употреблять в течение дня.
По мнению Цукановой, взрослым следует ограничивать потребление арахиса до 20 граммов в день, детям до 10 лет рекомендуется не превышать четырёх-пяти орехов в сутки, а подросткам — восьми.
Врач рекомендует аллергикам осторожно относиться к употреблению арахиса и пищевых продуктов с его содержанием. Кроме того, диетолог отмечает, что беременные и кормящие женщины должны воздерживаться от употребления этого продукта.
"Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови", — резюмировала Анна Цуканова.
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