Врач назвала полезную дозу арахиса для человека

Врач Цуканова: не стоит употреблять более 20 граммов арахиса в сутки

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Анна Цуканова поделилась информацией о том, сколько арахиса рекомендуется употреблять в течение дня.

Фото: creativecommons.org by Abhay iari is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

По мнению Цукановой, взрослым следует ограничивать потребление арахиса до 20 граммов в день, детям до 10 лет рекомендуется не превышать четырёх-пяти орехов в сутки, а подросткам — восьми.

Врач рекомендует аллергикам осторожно относиться к употреблению арахиса и пищевых продуктов с его содержанием. Кроме того, диетолог отмечает, что беременные и кормящие женщины должны воздерживаться от употребления этого продукта.

"Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови", — резюмировала Анна Цуканова.