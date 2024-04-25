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Врач Белоусова пояснила, почему антибиотики были исключены из программы лечения ОРВИ

Врач Белоусова: антибиотики воздействуют на бактерии, но не на вирусы

1:35
Здоровье

Врач Анна Белоусова рассказала, что поскольку ОРВИ является вирусным заболеванием, антибиотики, которые борются с бактериями, не помогут в этом случае, как сообщает NewsInfo.Ru.

Врач Белоусова: антибиотики воздействуют на бактерии, но не на вирусы
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Есть две абсолютно разные группы инфекционных агентов. По сути дела антибиотики не действует на вирусы никоим образом абсолютно, а назначали их, да и сейчас назначают, вот так вот, вдогонку, когда человек заболевает гриппом после ОРВИ", — сообщила она.

По мнению Белоусовой, такие препараты назначались с учётом вероятности развития бактериальной инфекции. Она отметила, что при ослабленном иммунитете бактериальная инфекция могла добавиться к уже существующей вирусной.

"Антибиотики, как правило, назначались при высокой температуре. С возникновением стандартизированной медицины они назначались для того, чтобы быстрее человека вернуть с больничного в рабочее состояние, это тоже имеет значение, то есть сократить ему срок болезни. Но на самом деле назначались они не по делу очень много когда", — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил стандарт лечения ОРВИ у взрослых, отказавшись от использования антибиотиков. Новые стандарты, начиная с 4 мая 2024 года, сокращают длительность лечения с 15 до 7 дней и уменьшают перечень обязательных как лабораторных, так и инструментальных исследований.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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