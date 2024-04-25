Врач Белоусова пояснила, почему антибиотики были исключены из программы лечения ОРВИ

Врач Анна Белоусова рассказала, что поскольку ОРВИ является вирусным заболеванием, антибиотики, которые борются с бактериями, не помогут в этом случае, как сообщает NewsInfo.Ru.
"Есть две абсолютно разные группы инфекционных агентов. По сути дела антибиотики не действует на вирусы никоим образом абсолютно, а назначали их, да и сейчас назначают, вот так вот, вдогонку, когда человек заболевает гриппом после ОРВИ", — сообщила она.
По мнению Белоусовой, такие препараты назначались с учётом вероятности развития бактериальной инфекции. Она отметила, что при ослабленном иммунитете бактериальная инфекция могла добавиться к уже существующей вирусной.
"Антибиотики, как правило, назначались при высокой температуре. С возникновением стандартизированной медицины они назначались для того, чтобы быстрее человека вернуть с больничного в рабочее состояние, это тоже имеет значение, то есть сократить ему срок болезни. Но на самом деле назначались они не по делу очень много когда", — резюмировала она.
Ранее сообщалось, что Минздрав обновил стандарт лечения ОРВИ у взрослых, отказавшись от использования антибиотиков. Новые стандарты, начиная с 4 мая 2024 года, сокращают длительность лечения с 15 до 7 дней и уменьшают перечень обязательных как лабораторных, так и инструментальных исследований.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.