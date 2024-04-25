Вирусолог обнаружил три вида иммунитета в организме человека

Учёный Лосев: заражённая клетка уничтожается вместе с вирусом

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат биологических наук Игорь Лосев заявил, что вирусы используют ресурсы клеток организма для своего размножения, но организмы могут противостоять им тремя способами. Согласно словам вирусолога, существуют три способа, которыми организмы сегодня борются с вирусами, проникающими в их клетки.

Фото: Wikipedia by Manuel Almagro Rivas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению вирусолога, врожденный иммунитет представляет собой один из способов защиты организма, где клетки периодически проверяют наличие вредных признаков, что хорошо справляется с разнообразными угрозами, кроме изменчивых вирусов.

В соответствии с его высказыванием, кроме врожденного иммунитета, имеется приобретенный или специфический иммунитет, который подразделяется на два вида. Один из них — клеточный иммунитет, где каждая клетка информирует организм о своём состоянии, и если заразится вирусом, происходит её уничтожение.

Гуморальный вид иммунитета представлен антителами, которые можно ассоциировать с клеем, который притягивается только к конкретным веществам и инициирует передачу сигналов.

"На которые приходят клетки, которые могут что-то с ним сделать. Или просто съесть и переварить, или пополнить картотеку запрещённых в организме веществ, или использовать как отмычку для заражённой клетки", — подытожил Игорь Лосев.