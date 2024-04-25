Инфекционист Малышев уверен, что бактерии-мутанты из космоса не представляют угрозы

Инфекционист Малышев: супербактерии-мутанты с МКС не станут причиной новой пандемии

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бактерии, подвергшиеся мутациям в космических условиях и обнаруженные на Международной космической станции (МКС), действительно имеют устойчивость к лекарствам, используемым на Земле. Тем не менее, ученый инфекционист Николай Малышев заверил, что эти мутировавшие супербактерии не представляют угрозы новой пандемии для человечества. В ходе интервью с изданием "Общественная Служба Новостей" он рекомендовал не впадать в панику, а просто провести необходимую обработку космонавтов после их возвращения на Землю.

Фото: flickr.com by NASA/Crew-2 is licensed under public domain

Малышев отметил, что супербактерии присутствуют только в ограниченной зоне земной орбиты. Правильная обработка космонавтов помешает распространению этих бактерий среди населения.

"Никаких страшных эпидемий из-за этого не будет, абсолютно", — утвердил Николай Малышев.

Врач пояснил, что бактерии на МКС прошли через процесс мутации из-за замкнутого пространства и воздействия солнечной радиации, получив уникальные условия для размножения микроорганизмов, своего рода инкубатор. Он подчеркнул, что на Земле атмосфера служит для смягчения воздействия радиации. Согласно мнению специалиста, обсуждаются стафилококки и стрептококки — бактерии, которые обитают как на поверхности кожи человека, так и в его желудке и кишечнике.