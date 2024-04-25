Эксперт раскрыл скрытые симптомы рака кишечника

Из-за отсутствия выраженных симптомов рак кишечника часто выявляется на поздних стадиях развития, однако существуют некоторые скрытые признаки, которые могут послужить причиной обращения к медицинскому специалисту. Об этом рассказали в пресс-службе федерального научно-клинического центра ФМБА России в интервью для издания "Вести Подмосковья".
Признаки начальной стадии рака кишечника включают слабость, быструю утомляемость, боль в правом или левом подреберье, небольшое повышение температуры до 37,5 градусов, быструю потерю веса, дефицит аппетита, увеличенное газообразование и вздутие, а при переходе на третью и четвертую стадии могут появиться кровянистые выделения из прямой кишки.
Опасность развития рака кишечника связана как с образом жизни, так и с наследственностью. Неправильное питание может стать катализатором для заболевания, особенно если в рационе присутствуют продукты из переработанного мяса (колбасы или сосиски). Чаще всего рак кишечника диагностируют у людей старше 50 лет. Доктор Разбирин Дмитрий, врач-колопроктолог-онколог из ФНКЦ ФМБА России, подчеркнул важность регулярных медицинских осмотров для тех, у кого имеется неблагоприятная наследственность.
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