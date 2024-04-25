Диетолог Соломатина: некроз поджелудочной железы характеризуется тяжёлым течением и бурным прогрессированием

Россиянам рассказали, что некроз поджелудочной крайне тяжёлое заболевание

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некроз поджелудочной железы является крайне редким и тяжёлым заболеванием, при этом ткани поджелудочной постепенно отмирают из-за воспаления.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Врач-диетолог Елена Соломатина среди возможных причин этого заболевания назвала хроническую желчнокаменную болезнь, злоупотребление алкоголем, врождённую аномалию строения протоков, дисфункцию сфинктера Одди и инфекционные поражения организма.

“В момент болезни могут развиваться камни в желчном пузыре, вследствие чего поджелудочная выбрасывает ферменты, но они возвращаются обратно в железу, и начинается повреждение органа. Недуг характеризуется тяжёлым течением и бурным прогрессированием. Возникают острые боли в брюшной области, рвота, упадок сил, вздутие, метеоризм,” — сообщила врач.

Если стадия болезни тяжёлая, то пациенту проводят операцию и иссекают поражённые участки. Во время операции врачи осматривают протоки и удаляют причины застоя, пишет «Вечерняя Москва».

При тяжёлом течении болезни шансы у пациента крайне невысокие, поэтому не стоит откладывать визит к специалисту, заявила врач. Лечение в стационаре может проходить более 2 месяцев, кроме этого, пациенту придётся соблюдать определённую диету и принимать препараты.